Гендиректор «Россетей» встретился с новым главой ГЭК Китая

Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин и председатель совета директоров ГЭК Китая Чжан Чжиган провели рабочую встречу в Пекине и обсудили вопросы взаимодействия компаний. Об этом сообщила пресс-служба ПАО «Россети».

«Сегодня уровень взаимодействия между Россией и Китаем беспрецедентно высокий. Отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, о которых заявили лидеры наших стран, продолжают поступательно развиваться. „Россети“ и ГЭК Китая связывают многолетние деловые отношения. Мы плотно сотрудничаем по многим вопросам и обмениваемся опытом решения приоритетных задач, включая управление и развитие инфраструктуры, внедрение цифровых технологий, повышение кибербезопасности», — сказал Андрей Рюмин.

Глава Группы «Россети» отметил, что специфика и условия работы электросетевых комплексов России и Китая являются во многом схожими, в том числе по протяженности линий электропередачи и требованиям к надежности электроснабжения потребителей. Стороны обменялись опытом по вопросам эксплуатации магистральных и распределительных сетей, использования новых технологических решений и обучения персонала.

В преддверии встречи делегация посетила крупнейший в мире демонстрационный центр по ветровой, солнечной энергии и накопителям в Чжанбэй.

Ранее руководители группы «Россети» осмотрели диспетчерские и испытательные центры ГЭК Китая, а также производственные площадки. В свою очередь представители китайской стороны в ходе участия в крупных деловых форумах в РФ, включая ПМЭФ и РЭН, ознакомились с работой российских энергообъектов. Кроме того, в Москве прошел совместный семинар по внедрению цифровых технологий в сетевом комплексе.