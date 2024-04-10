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Тест раздора

Юрист Кристина Найко — о том, как в России борются с недобросовестной продажей инвестиционного страхования жизни
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Банк России в последние годы предпринял ряд мер, направленных на защиту инвесторов, которые покупают продукты страхования жизни. Сначала клиентов разделили на квалифицированных и неквалифицированных (первым доступны более сложные инструменты). Потом страховые компании обязали информировать пользователей об особенностях и рисках продаваемых полисов, а если человеку не дали достаточно разъяснений — у него появляется право отказаться от оформленного продукта.

Эти меры уже принесли результат. Недавно ЦБ подвел итоги 2023 года по рассмотрению жалоб клиентов. Несмотря на то что общее по финансовому сектору число обращений выросло — с 50,2 тыс. за 11 месяцев 2022-го до 54,8 тыс. за тот же период 2023-го, количество жалоб на недобросовестные практики в сегменте страхования жизни, напротив, снизилось с 1,1 тыс. до 700.

И регулятор продолжает ужесточать условия по продаже сложных финансовых продуктов. С 1 апреля вступили в силу новые требования — теперь компании не вправе отказывать клиентам в выплате дохода по договорам инвестиционного (ИСЖ) и накопительного (НСЖ) страхования жизни, ссылаясь на санкционную блокировку платежей от иностранных контрагентов.

Следующим шагом регулятор планирует ввести обязательное тестирование при покупке таких полисов. Это, безусловно, полезная мера, но важно сделать так, чтобы такое тестирование не было формальностью.

С 1 октября этого года для всех, кто захочет купить договор страхования жизни с инвестиционной составляющей (полисы ИСЖ или НСЖ), введут тестирование на знание продукта. Предполагается, что проверка будет включать два блока вопросов — на самооценку клиента и выяснение его истории взаимодействия с какими-либо финансовыми инструментами, а также на понимание сути заключаемого договора.

В первой части теста зададут вопросы, которые позволяют определить риск-поведение клиента и его отношение, например, к тому, что он не получит доход при инвестировании средств. Здесь, по сути, неправильных ответов быть не может.

Но во второй части будут вопросы, которые должны прояснить — понимает ли потенциальный покупатель финансового продукта его суть и готов ли он вкладывать в него средства. Например, человека могут спросить, что такое выкупная сумма полиса, что входит в страховое покрытие, гарантирован ли инвестиционный доход. Правильно ответить сможет только тот, кто знает особенности таких полисов и принцип их работы. И только после успешного прохождения теста потребителю разрешат заключать договор страхования жизни.

Сама по себе идея с тестированием правильная, и мы полностью поддерживаем внедрение этой системы. При этом мы полагаем, что необходимо на начальном этапе так настроить процесс, чтобы не возникали сомнения в надежности такого способа проверки знаний. Поясним, в чем заключаются наши опасения.

Во-первых, предполагается, что число пересдач теста не будет ограничено и проходить его заново можно сразу. Но в таком случае клиент, даже не обладающий необходимыми знаниями, сможет сдать тест путем перебора вариантов ответов.

Возможно, стоит предусмотреть некоторый временной промежуток перед повторным тестированием. Стоит дать, например, день на изучение необходимой информации. При этом клиенту могут сразу разъяснить все непонятные нюансы.

Во-вторых, необходимо предотвратить утечку правильных вариантов ответов. Такое уже случалось ранее при внедрении тестов на финансовую грамотность.

Наконец, страховщикам стоит самим внедрять практики борьбы с недобросовестными продажами. Недопонимание между компанией и клиентом возникает, когда у последнего слишком мало знаний о продукте. Значит, надо в простой и понятной форме, максимально подробно рассказывать потребителям о сложных финансовых инструментах. Подобные проекты уже внедряются и приносят хорошие результаты.

Автор — начальник правового отдела СберСтрахования жизни

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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