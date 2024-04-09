В США сообщили об отправке Киеву изъятого с судов иранского оружия

США в апреле поставили Украине оружие и боеприпасы, изъятые с судов, на которых их якобы перевозили членам правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситам) от Корпуса стражей Исламской революции (элитное подразделения ВС) Ирана. Об этом 9 апреля сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X.

«4 апреля 2024 года правительство США передало более 5 тыс. автоматов АК-47, пулеметов, снайперских винтовок, РПГ-7 и более 500 тыс. патронов калибра 7,62 мм украинским вооруженным силам <…>», — уточняется в сообщении.

В CENTCOM уточнили, что вооружение якобы должно было быть поставлено от КСИР хуситам.

Его изъяли военнослужащие CENTCOM и военно-морских сил американских партнеров в период с мая 2021 года по февраль 2023-го.

Власти США получили право собственности на это оружие в начале декабря 2023 года после удовлетворения судом иска минюста США о конфискации у КСИР.

В октябре прошлого года Вашингтон передал Киеву около 1,1 млн конфискованных у Ирана патронов для стрелкового оружия калибра 7,62 мм. Боеприпасы были конфискованы силами CENTCOM на транзитном судне без гражданства 9 декабря 2022 года.

Тогда же телеканал CNN сообщал о том, что с помощью поставки Киеву конфискованных у Ирана боеприпасов Вашингтон собирается устранить нехватку вооружения Украины.

О том, что американские военные прорабатывают вариант передачи Украине оружия и патронов, которые Иран якобы планировал передать боевикам в Йемене, газета The Wall Street Journal сообщала еще в феврале 2023 года. Речь шла о вооружении, которое изъяли у контрабандистов, подозреваемых в работе с иранской стороной.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято в феврале прошлого года из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.