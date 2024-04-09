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Житель Псковской области заплатит 160 тыс. рублей за убитую косулю

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Жителя города Дно в Псковской области наказали за незаконную охоту на европейскую косулю на территории охотничьих угодий в Новгородской области.

Мужчину освободили от уголовной ответственности, уголовное дело на основании ст. 25.1 УПК РФ было прекращено. Однако сумму, которую обвиняемый причинил путем незаконной добычи охотничьих ресурсов, оценили в 200 тыс. рублей.

Из этой суммы 40 тыс. рублей мужчина перечислил на счет комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области. Однако оставшуюся часть не отдал, после чего представитель ведомства обратился в суд.

Изучив материалы дела и проверив расчет суммы, суд принял решение о необходимости удовлетворения заявленных исковых требований. С мужчины взыскали материальный ущерб в размере 160 тыс. рублей, пишет Псковская лента новостей.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области вынесли приговор 24-летнему мужчине за незаконную охоту на сибирских косуль. Он застрелил двух особей, не имея разрешения на добычу охотничьих ресурсов. Ущерб от действий злоумышленника составил 80 тыс. рублей. Суд назначил ему девять месяцев исправительных работ с удержанием 10% в доход государства. Также у мужчины конфисковали карабин как орудие преступления.

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