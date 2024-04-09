Еще семь фигурантов дела о теракте в «Крокусе» внесены в перечень террористов
Росфинмониторинг внес в перечень террористов еще семерых фигурантов уголовного дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом 9 апреля говорится в Telegram-канале ведомства.
Согласно данным сайта ведомства, в перечень внесены уроженцы Таджикистана Юсуфзода Давлахтон, Назримад Лутуллои, Зоир Шарипзода, Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы, а также уроженец Киргизии Алишер Касимов.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате атаки погибли 144 человека. Число пострадавших достигло 551.
Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. 5 апреля суд отправил под арест 11-го участника подготовки теракта.