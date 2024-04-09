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На космодроме Восточный за 2 минуты до старта отменили пуск ракеты «Ангара-А5»

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Первый пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный был отменен за две минуты до старта. В ходе трансляции 9 апреля объявили о соответствующей команде и призвали специалистов подготовиться к стоянке продолжительностью в 24 часа.

Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов объяснил, что причиной переноса старта стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока, что предусматривает слив топлива. Процесс пуска ракеты остановила автоматика. Борисов заверил, что специалисты разберутся в случившемся.

По его словам, предварительно, пуск должен осуществиться в резервный день — 10 апреля.

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С 6 по 10 апреля в Хабаровском крае действует режим функционирования «повышенная готовность» служб Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС на фоне старта ракеты «Ангара-А5». Объяснялось, что отделяющиеся ступени космического аппарата могут упасть на территории региона.

В марте Борисов объяснил, что запуск ракеты станет очень важным для России событием, поскольку таким образом будет укреплена космическая и наземная инфраструктура страны.

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