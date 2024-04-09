Женщина и ребенок погибли из-за обстрела ВСУ поселка в Брянской области

В поселке Климово Брянской обрасти в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) погибли женщина и ребенок. Об этом 9 апреля сообщил глава региона Александр Богомаз.

«К сожалению, есть погибшие: женщина и ребенок. По предварительной информации пострадали трое мирных граждан. Им сейчас оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале губернатора.

Кроме того, после атаки украинских военных загорелся жилой дом, частично повреждены несколько автомобилей.

В настоящее время продолжает обход территорий, подвергшихся обстрелу. На месте работают оперативные службы.

Ранее, 6 апреля, в Брянской области мужчина получил ранение при атаке ВСУ. Среди прочего, были повреждены несколько домовладений.

На следующий день над Белгородской и Брянской областями было уничтожено 15 украинских беспилотников. О пострадавших в Брянской области не сообщалось, однако в селе Шагаровка Белгородской области погибла девушка.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.