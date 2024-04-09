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Мишустин указал на уверенное развитие российской экономики

Мишустин: экономика России продолжает уверенно развиваться
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Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
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Российская экономика продолжает расти и развиваться. Об этом во вторник, 9 апреля, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на стратегической сессии о развитии экономики предложения.

«В начале 2024 года тренд на рост не изменился, наша экономика продолжает уверенно развиваться», — сказал он.

Председатель правительства, ссылаясь на данные Минэкономразвития, подчеркнул, что в январе этого года валовой внутренний продукт (ВВП) вырос почти на 5%, а в феврале — на 7,7%.

«Укрепился рост и в промышленности, это около 8,5% в феврале. Локомотивом, как и в 2023 году, остается обработка, что очень важно, обрабатывающая промышленность растет у нас рекордными темпами. Во втором месяце года она выросла на 13,5%. Это лучший помесячный показатель, как минимум, за несколько крайних лет», — указал Мишустин.

По его словам, основой изменений является создание спроса на новые товары и услуги. Оборот розничной торговли в феврале увеличился более чем на 12%, а в январе — на 9%.

«Потребительская активность растет, это видно по обороту розничной торговли. В феврале он увеличился более чем на 12% после примерно 9% в январе», — объяснил он.

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Ранее, 3 апреля, Мишустин допустил, что российская экономика имеет все предпосылки для того, чтобы войти в топ-4 в мире. Рассуждая о ситуации в экономике, министр подчеркнул, что, по предварительной оценке Росстата, ВВП в 2023 году увеличился на 3,6%, что в среднем выше показателей развитых стран. Он напомнил, что в Европе по итогам прошлого года динамика роста ВВП недалеко ушла от нуля, а в Германии, которая является крупнейшей экономикой ЕС, зафиксирована даже небольшая рецессия — минус 0,3%.

Президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» в декабре 2023-го заявил о большом запасе прочности российской экономики. Он отметил, что этот запас прочности и устойчивости в финансах и экономике РФ накопила за предыдущие десятилетия. Говоря об экономических показателях страны, которыми можно гордиться, он отметил, что основным из них является ВВП: к концу года ожидается 3,5%.

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