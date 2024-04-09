ФСБ задержала в Крыму призывавшего нападать на русских мужчину

В Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали в мужчину, призывавшего к насилию по отношению к русским и выкрикивавшего антироссийские лозунги. Об этом сообщает управление ФСБ по республике и Севастополю.

«Установлено, что 51-летний житель города Феодосия публично выкрикивал антироссийские и антиправительственные лозунги, в том числе в форме призывов к экстремистской деятельности», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Лингвистическая экспертиза установила, что в высказываниях задержанного содержаться призывы к насилию в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности, в частности, русских.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за публичные призывы к экстремизму. Материалы дела направлены в Феодосийский городской суд.

27 марта в Калининградской области суд приговорил местного жителя 1983 года рождения к двум годам лишения свободы за публичные призывы к экстремистской деятельности. По данным УФСБ по региону, осужденный, испытывая неприязнь к сотрудникам полиции, опубликовал на странице в соцсети высказывание с призывом к совершению преступлений по мотиву социальной розни.