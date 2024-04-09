Выступавший за закрытие русских школ в Литве министр подал в отставку

Министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якштас, который активно выступал за закрытие русских школ и перевод государственных общеобразовательных школ с русским языком обучения на литовский, подал в отставку. Об этом Якштас сообщил 9 апреля, отметив, что его прошение уже получено премьер-министром Ингридой Шимоните.

«В таких условиях работать невозможно, поскольку команда премьера больше мешает, чем помогает. Культура работы, которая оттуда приходит, мне лично и моей команде кажется неприемлемой», — заявил глава ведомства журналистам.

Причиной отставки стал поток критики, обрушившийся на Якштаса после введения так называемой промежуточной предэкзаменационной проверки знаний старшеклассников. Те, кто не проходил проверку, к госэкзамену не допускались. При этом баллы промежуточной проверки сказывались на окончательной оценке в аттестате.

Шимоните, принимая отставку главы ведомства, отметила, что «в правительстве крепостного права нет». Однако комментировать его слова о недовольстве кабинетом министров не стала. Но ее словам, когда начались проблемы с промежуточными проверками, она предложила Якштасу помощь со стороны экспертов своей канцелярии.

«Я попросила мою команду помочь министру, министр сам хотел помощи. Насколько мне известно, были обсуждения, порядок решения проблем, министр не сообщал мне о каких-то разочарованиях, недовольстве, разночтениях», — цитирует премьер-министра портал Delfi.lt.

До этого, 4 января, Якштас заявлял, что в стране активно рассматривают возможность отказа от обучения русскому языку в школах. Вместо него могут начать преподавать украинский, заявил министр.

После, 26 января, вице-мэр Вильнюса Арунас Шилерис заявил, что с сентября текущего года в школах города ученикам больше не будут предлагать изучать русский язык в качестве второго иностранного.