Учреждения здравоохранения Тульской области получили 56 автомобилей

Медицинские учреждения Тульской области получили 56 автомобилей. Закупка транспорта осуществлялась в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

По данным ТСН24, медикам передали девять машин Lada Granta, 16 автомобилей Lada Niva Legend, четыре пассажирских фургона, а также 27 фургонов медслужбы. Транспорт поступил в Тулу, Ефремов, Новомосковск, Алексинский, Суворовский, Кимовский, Узловский, Щекинский, Одоевский и Богородицкий районы. Машины будут использовать для перевозки биологических материалов и доставки лекарств в отдаленные районы, а также для поездок врачей на дом к пациентам.

За шесть лет в больницы Тульской области поступило 427 автомобилей. Автопарк первичного звена здравоохранения в регионе был полностью обновлен. В течение года поступит еще 50 машин.

В январе 22 машины скорой помощи и два мобильных комплекса поступили в больницы Татарстана. Основная часть транспортных средств была приобретена за счет федерального бюджета, на закупку выделили 115 млн рублей. Из республиканского бюджета 53 млн рублей направили на покупку шести машин марки «Атлант».