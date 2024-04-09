Уходивший от погони автомобилист погиб в ДТП в Красноярске
В Красноярске в результате ДТП погиб автомобилист, никогда не получавший водительских прав. Мужчина врезался в столб, уходя от погони, организованной сотрудниками ГИБДД.
Как сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на Госавтоинспекцию, авария произошла в понедельник, 8 апреля, в Советском районе города. На улице Пограничной водитель автомобиля Subaru проигнорировал требования сотрудников ГИБДД остановиться и продолжил движение.
В ходе погони автомобилист не справился с управлением, машина на скорости врезалась в столб. Водитель погиб на месте, само авто разорвало на части.
По данным ГИБДД, водительских прав погибший никогда не получал. Обстоятельства выясняются.
В марте суд в Чите приговорил 20-летнего автомобилиста к восьми годам колонии за ДТП, в котором погибли два его пассажира. Авария произошла, когда пьяный автомобилист уходил от организованной сотрудниками ГИБДД погони.