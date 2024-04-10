11 апреля — Берещенье: история и традиции народного праздника

Ежегодно 11 апреля православная церковь чтит память святителя Марка Арефусийского — мученика, пострадавшего за веру во времена Юлиана Отступника. В 2024 году торжество выпадает на четверг. В народном календаре этот праздник называется Марков день или Берещенье. О том, какие традиции и приметы с ним связаны, читайте в материале «Известий».

Берещенье в 2024 году — история

Святитель Марк жил в IV веке нашей эры в Сирии. При императоре Константине Великом он был назначен епископом города Арефусии. В то время христианство стало господствующей религией в Римской империи: прекратились гонения на верующих, восстанавливались храмы, велись поиски мощей святых и реликвий, связанных с жизнью Христа.

Тем не менее в стране оставалось много приверженцев старой веры. Борясь с остатками идолопоклонничества, святитель Марк использовал не только проповедь, но и более радикальные меры — он своими руками разобрал языческое капище и возвел на его месте христианскую церковь.

В 361 году на римский престол взошел император Юлиан, который мечтал возродить в стране языческие традиции. Под его началом возобновились гонения на христиан, людям, верующим в Христа, запретили преподавать в школах. За это церковь назвала нового императора Отступником.

Когда арефусийские идолопоклонники узнали об изменениях в государственной политике, они решили отомстить святителю Марку. Какое-то время пожилой епископ скрывался от преследователей, но услышав, что вместо него под суд отдают невинных людей, добровольно пришел к своим мучителям.

Святого подвергли страшным пыткам, требуя отречься от веры и заплатить за разрушенное капище. Однако епископ оставался непоколебим и словно не замечал боли. Видя его стойкость, многие жители города обратились в христианство. В конечном итоге палачи, понимая, что истязания не приносят эффекта, были вынуждены отпустить святителя Марка. Через несколько лет он мирно скончался от старости.

Берещенье в 2024 году — традиции

В народе день памяти святителя Марка называли Берещеньем. В этот праздник люди чествовали березу. Традиция почитания этого дерева возникла задолго до крещения Руси. Его считали символом жизни и здоровья, защитником, к которому можно обратиться в трудную минуту. В то же время дерево воспринимали как связующее звено между миром живых и мертвых. Согласно поверьям, в ветвях плакучих берез любят сидеть русалки и утопленницы, а в определенные дни под ними собираются духи предков.

После прихода христианства сформировались новые народные предания, связанные с березой. Согласно одной из таких легенд, своими ветвями она укрыла Богородицу с младенцем Христом от непогоды во время бегства в Египет. За это Божия Матерь благословила дерево. Поэтому считается, что береза может защищать от зла и отводить молнии.

В Берещенье жители деревень ходили в рощи и леса, чтобы собрать березовый сок. Этот продукт использовали в приготовлении сбитней, которые пили для поддержания здоровья. Целебными свойствами, по мнению наших предков, обладал и свежий березовый сок. Его давали больным для очищения организма. А чтобы отогнать недуги от детей, в праздник их несильно хлестали березовыми прутьями.

В березовые рощи ходили не только за соком. Беременные женщины прикладывали к стволу дерева ладони, прося помощи в родах и крепкого здоровья для малыша. Незамужние девушки водили вокруг берез хороводы в надежде поскорее встретить суженного. К белой красавице обращались и для того, чтобы избавиться от тяжелых мыслей. Считалось, что человек, поделившийся с ней своими горестями, вскоре найдет выход из сложной ситуации.

Берещенье в 2024 году — что можно и нельзя делать

Верующим в день памяти святителя Марка Арефусийского следует посетить храм или помолиться дома. Полезно будет вспомнить житие мученика и других праведников, совершивших подвиги во имя своей веры. Также следует помнить, что праздник выпадает на Великий пост, во время которого говеющим нельзя употреблять в пищу мясо, яйца, рыбу и молочные продукты.

На Руси с Берещеньем связывали различные суеверия. В этот день люди не рубили деревья и не жгли костров, чтобы не навлечь на себя несчастья. Особенно осторожно и почтительно вели себя по отношению к березам. Рядом с ними старались не ругаться и не скандалить, также запрещалось ломать ветки дерева или причинять ему вред.

Девушки на Берещенье не вплетали в косы белые ленты. Считалось, что носить этот цвет в праздник может только одна красавица — береза. Если с ней соревноваться, можно облысеть.

В этот день люди старались избегать водоемов и не прикасаться к воде, так как верили, что смельчака, подошедшего слишком близко могут утащить на дно русалки. Опасаясь встречи с нечистью, обходили стороной плакучие березы и ивы. Под их ветвями не отдыхали и не дремали, чтобы не столкнуться с потусторонним.

Берещенье в 2024 году — народные приметы

На Берещенье люди внимательно следили за природой. Легкие и быстрые облака обещали в ближайшее время хорошую погоду. Если гремел гром, ждали холодов. Ливень предвещал богатый урожай овса летом. Гуси, выходящие на лед, указывали на скорое потепление, а сороки, вьющие гнезда ниже, чем обычно, говорили о большом количестве гроз летом.

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