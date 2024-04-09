Большую черепаху заметили в одном из микрорайонов Липецка

В микрорайоне «Елецкий»в Липецке заметили черепаху. До этого черепаху видели в пруду между микрорайонами «Елецкий» и Сырский Рудник.

Местной жительнице удалось сфотографировать рептилию. Замдиректора заповедника «Галичья гора» по научно-исследовательской работе Владимир Сарычев рассказал GOROD48, что речь идет об аборигенном виде, европейской болотной черепахе. Однако она находится не в своем естественном месте обитания.

Этот вид занесен в Красную книгу Липецкой области. В регионе проживает несколько десятков особей европейской болотной черепахи. Долина реки Воронеж и пойменные озера вокруг реки — это естественная среда обитания этих черепах. В данный момент ареал сместился к Воронежскому заповеднику.

Агентство также пишет, что таких черепах видели в Лебяжьем озере в Грязинском районе, а также в Добровском районе. Эксперты не исключают, что в Липецке встречают болотных черепах, которых жители привозят с отдыха на Волге и на юге.