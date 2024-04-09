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Обозреватель Хайфон обвинил союзников Украины в затягивании конфликта

Обозреватель Хайфон: союзники Киева затянули конфликт из-за страха последствий
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Фото: Global Look Press/Alex Chan Tsz Yuk
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Поддерживающие Украину страны искусственно затягивают конфликт, поскольку поражение Запада вызовет катастрофические политические последствия. Об этом 7 апреля в эфире своего YouTube-канала заявил американский обозреватель Дэнни Хайфон.

«На Западе так и говорят: Украина в беде, ей не победить, но она должна продолжать воевать, потому что мы так сказали», — отметил он.

Поражение Киева, по его мнению, вызовет сомнения в политической законности действий коллективного Запада на мировой арене.

Также Хайфон добавил, что видимость, которую создает Республиканская партия США о необходимости как можно скорее прекратить конфликт, остается только видимостью.

«Это нужно отметить всем, кто смотрит на республиканцев, как на группу по заключению мира. Нет: их не волнует мир на Украине, их волнует политическая целесообразность и легитимность», — отметил он.

Он также добавил, что правительство Украины не принимает самостоятельного решения, а конфликт уже стал перманентным.

«У украинского режима большие проблемы, потому что он сильно уступает России, пессимизм относительно шансов Украины на поле боя увеличился, поскольку российские войска возвращают себе инициативу на поле боя, главным образом потому, что украинцам не хватает войск и боеприпасов», — указал он.

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Ранее, 1 апреля, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что киевский режим пытается удержаться у власти затягиванием вооруженного конфликта. По его мнению, завершению конфликта препятствует и политика Запада, курирующего украинские власти.

До этого, 15 марта, первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что президент Украины Владимир Зеленский в целях сохранения за собой власти решительно готов утопить свою страну в человеческой крови. Страны Запада «будут не замечать не только его нелегитимность, но и все его преступления и диктаторские решения», подчеркнул дипломат.

В сентябре 2023 года президент РФ Владимир Путин отметил, что поставки вооружений Украине, в том числе истребителей F-16 и кассетных боеприпасов, только затянут конфликт.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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