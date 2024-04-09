Паводок не нарушил транзит нефти из России через Казахстан
Транзит нефти из России в Китай и Узбекистан продолжается через территорию Казахстана, несмотря на паводок. Об этом сообщает «Нефть и капитал» со ссылкой на информацию «Казтрансойл».
Режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком действует в 10 регионах Казахстана. Власти республики назвали паводок 2024 года самым крупным бедствием за 80 лет. Сложная ситуация складывается в российских регионах, которые граничат с Казахстаном — Алтайском крае, Оренбургской и Челябинской областях.
Несмотря на подтопления, работы на магистральном нефтепроводе проходят в штатном режиме. Транспортировка нефти ведется в соответствии с графиком, который утвержден министерством энергетики Казахстана.
За минувший год через территорию республики в Узбекистан прокачали 154,3 тыс. т нефти. На территорию Китая до 2033 года планируется прокачать свыше 100 млн т нефти.