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Германия поставит Украине еще 20 БМП Marder

Концерн Rheinmetall получил от Германии заказ на поставку Украине 20 БМП Marder
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил от правительства ФРГ заказ на поставку Украине еще 20 боевых машин пехоты (БМП) Marder. Об этом 9 апреля сообщается на сайте предприятия.

«Компания Rheinmetall получила от немецкого правительства контракт на поставку Украине еще 20 бронетранспортеров Marder. Контракт был размещен в марте 2024 года», — указано в пресс-релизе.

Точная стоимость контракта в тексте не приводится. Поставка новой партии БМП запланирована на 2024 год.

По данным предприятия, в ее состав войдут машины версии 1A3, дополнительно укомплектованные лазерными дальномерами.

В настоящий момент Германия передала Вооруженным силам Украины (ВСУ) около 100 БМП Marder. Прошлая поставка состоялась в ноябре 2023 года и также включала в себя 20 машин.

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Ранее, 26 марта, в Минобороны РФ сообщили, что российские военные провели операцию по эвакуации с линии боевого соприкосновения трофейной БМП Marder, которая весит более 30 т.

Позже бойцы группировки войск «Центр» показали ее журналистам. Как указал военнослужащий ремонтного батальона, столь тяжелая техника является не самым подходящим орудием в местных условиях. Он отметил, что проведенные испытания показали очень низкую проходимость машины по грязи.

До этого, в феврале, газета Bild сообщила, что Германия поставила Украине БМП, которые практически бесполезны во время боевых действий из-за слабой брони. По данным журналистов, их передали ВСУ из-за низкой стоимости и более быстрых сроков доставки.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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