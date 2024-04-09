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КНР поддержала РФ в борьбе с терроризмом
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КНР поддержала РФ в борьбе с терроризмом

Ван И: Китай поддерживает Россию в борьбе с терроризмом
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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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КНР осуждает теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» и решительно поддерживает РФ в борьбе с терроризмом, заявил 9 апреля министр иностранных дел Китая Ван И.

Как отмечается на сайте китайского МИДа, международное сообщество должно решительно бороться со всеми формами терроризма и придерживаться позиции «нулевой терпимости».

Также Китай указал на необходимость укреплять международное антитеррористическое сотрудничество, координировать безопасность, а также ликвидировать питательную среду для терроризма.

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Ранее в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москва и Пекин продолжат сотрудничество по антитеррору после теракта в «Крокусе». По его словам, сотрудничество стран по контртеррору планируется «в том числе и в рамках многосторонних институтов».

Переговоры Лаврова с главой МИД КНР Ван И прошли ранее в этот день. Министр иностранных дел России выразил признательность председателю КНР Си Цзиньпину за поддержку обеспечения суверенных прав россиян в соответствии с Конституцией РФ.

Лавров прибыл в Пекин с официальным визитом 8 апреля. Как отметил корреспондент «Известий» Николай Иванов, российский министр прилетел в Пекин обсудить с китайским коллегой горящие темы — и Украину, и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате атаки погибли 144 человека. По словам уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой, погибли шестеро детей. Число пострадавших достигло 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. 5 апреля суд отправил под арест 11-го участника подготовки теракта.

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