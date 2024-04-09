Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин решил командировать в Оренбургскую область главу Минстроя Файзуллина
Мир
Израильская армия нанесла удары по сирийским войскам
Общество
Москвичей предупредили о грозе и ветре до 17 м/с к вечеру 9 апреля
Общество
Губернатор Мурманской области Чибис начал вставать после ножевого ранения
Мир
Страны ЕС передадут Украине более 160 электрогенераторов
Экономика
Российский банк откроет счета пенсионерам и бюджетникам Гагаузии
Общество
В ФСБ указали на использование Украиной представителей террористического подполья
Мир
МИД России указал на близость взглядов Москвы и Пекина
Мир
РФ выразила солидарность послу Мексики в связи со штурмом дипмиссии в Эквадоре
Экономика
В АКОРТ сообщили о снижении цен на ряд социально значимых продуктов в России
Общество
В Москве заочно арестовали организатора поджога Дома профсоюзов в Одессе
Мир
Глава МИД Франции предложил ввести санкции против Израиля за действия в секторе Газа
Общество
Мэр Орска сообщил, что пик паводка в городе прошел
Общество
Путин получил новые доклады о ситуации с паводками от главы МЧС и губернаторов
Мир
Вучич заявил о достижении договоренности с Макроном по истребителям Rafale
Мир
КНР поддержала РФ в борьбе с терроризмом

На Украине спасли заблудившегося в попытках перейти границу мужчину

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские пограничники спасли заблудившегося в Карпатах мужчину, который пытался нелегально перейти границу с Румынией. Об этом 9 апреля сообщила Государственная пограничная служба Украины.

«Шесть дней бродил по горам 42-летний мужчина, пытаясь самостоятельно добраться до границы с Румынией. <...> Пограничники помогли ослабевшему путешественнику спуститься к цивилизации. За попытку незаконного пересечения госграницы на него составили админпротокол», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

В ведомстве уточнили, что мужчина несколько раз терял ориентир и в итоге прошел около 70 км по горам. Отмечается, что в некоторых местах высота снежного покрова составляла до двух метров. Сам нарушитель поделился, что видел карпатскую рысь и слышал, как по ночам выли волки.

Пограничники, в свою очередь, подчеркнули, что подобные «путешествия» опасны для жизни и здоровья и нередко заканчиваются трагедиями.

В прошлом году трое украинских пограничников заблудились в горах Марамуреша при попытке задержать мигрантов и оказались на территории Румынии. Там их задержали местные правоохранители.

Исходный год: восстанавливать Украину будет некому
Почему беженцы не планируют возвращаться и как отток населения отразится на экономике страны

Ранее, 10 января, в погранслужбе Украины рассказали, что по меньшей мере 19 мужчин, пытавшихся сбежать от украинской мобилизации, утонули в реке Тиса на границе с Румынией с февраля 2022 года.

Затем, 11 января, на Украине уклоняющийся от мобилизации мужчина пытался переплыть через Днестр на надувной лодке в Молдавию. Правоохранители задержали молдаванина, который и должен был перевезти украинца. Уточнялось, что уклонисту за поступок грозил штраф от 3400 до 8500 гривен (от $90 до $225).

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024