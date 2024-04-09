На Украине спасли заблудившегося в попытках перейти границу мужчину

Украинские пограничники спасли заблудившегося в Карпатах мужчину, который пытался нелегально перейти границу с Румынией. Об этом 9 апреля сообщила Государственная пограничная служба Украины.

«Шесть дней бродил по горам 42-летний мужчина, пытаясь самостоятельно добраться до границы с Румынией. <...> Пограничники помогли ослабевшему путешественнику спуститься к цивилизации. За попытку незаконного пересечения госграницы на него составили админпротокол», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

В ведомстве уточнили, что мужчина несколько раз терял ориентир и в итоге прошел около 70 км по горам. Отмечается, что в некоторых местах высота снежного покрова составляла до двух метров. Сам нарушитель поделился, что видел карпатскую рысь и слышал, как по ночам выли волки.

Пограничники, в свою очередь, подчеркнули, что подобные «путешествия» опасны для жизни и здоровья и нередко заканчиваются трагедиями.

В прошлом году трое украинских пограничников заблудились в горах Марамуреша при попытке задержать мигрантов и оказались на территории Румынии. Там их задержали местные правоохранители.

Ранее, 10 января, в погранслужбе Украины рассказали, что по меньшей мере 19 мужчин, пытавшихся сбежать от украинской мобилизации, утонули в реке Тиса на границе с Румынией с февраля 2022 года.

Затем, 11 января, на Украине уклоняющийся от мобилизации мужчина пытался переплыть через Днестр на надувной лодке в Молдавию. Правоохранители задержали молдаванина, который и должен был перевезти украинца. Уточнялось, что уклонисту за поступок грозил штраф от 3400 до 8500 гривен (от $90 до $225).

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.