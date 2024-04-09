Путин обратил внимание главы Башкирии на нехватку врачей скорой помощи

В Башкирии полностью решена проблема с обманутыми дольщиками. Об этом глава региона Радий Хабиров сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным. Всего помощь получило около 10 тыс. человек: одни в виде выплат, другим достроили дома. Тем не менее в субъекте отмечается нехватка кадров, в частности в сфере медицины.

Что обсуждали на встрече

За два года проведения спецоперации республика направила свыше 7 млрд рублей на поддержку бойцов СВО. Кроме того, башкирские специалисты занимаются восстановлением инфраструктуры в ЛНР. В частности, в Красном Луче уже удалось привести в нормативное состояние дороги. Тем не менее еще предстоит большой объем строительных работ, средства на них уже заложены в бюджете.

«Иногда мы с ребятами (бойцами СВО. — «Известия») встречаемся и спрашиваем их: что бы вы хотели? Они говорят: мы хотели бы, например, в санаторий. У нас санаториев много, поэтому мы отправляем их с семьями. Если он сам не может, то жена с родителями и так далее», — рассказал глава республики.

В Башкирии быстрыми темпами развивается жилищное строительство. К 2030-му там планируют строить по 4 млн кв. м жилья в год, причем республика уже подошла к ежегодному строительству в 3,3 млн кв. м. По словам Владимира Путина, жилье «растет прилично». Кроме того, в республике решили проблему обманутых дольщиков — из 130 недостроенных объектов половину регион сдал, а за другую половину предоставил выплаты. «Это нехорошая рана была в республике. 10 тыс. человек. Это просто, я считаю, разгильдяйство было и противоправные вещи, что появились дольщики», — подчеркнул Радий Хабиров.

Средняя продолжительность жизни в республике достигла 73,17 года по данным за 2023-й. При этом удалось снизить все показатели по сердечным и онкологическим заболеваниям, а также по младенческой смертности. Тем не менее главной задачей остается рождаемость — пока Башкирия не может достичь необходимого уровня. Хотя темпы падения рождаемости уже снизились в несколько раз. В целом ситуация в здравоохранении в регионе улучшается, однако ряд проблем сохраняется. В частности, Владимир Путин поручил обратить внимание на количество врачей скорой помощи. Сейчас уже принят ряд мер для решения этой проблемы, заверил глава республики.

Выборы в регионе

В Башкирии в сентябре, как и в большинстве регионов страны, пройдет Единый день голосования. Владимир Путин поддержал намерение собеседника снова побороться за пост главы региона.

«В целом всё получается, и планов много, и результаты хорошие. Поэтому я со своей стороны сделаю всё, чтобы вас поддержать, а выбор, конечно, будет за людьми. С людьми надо работать, особенно в этот период, напрямую, побольше и почаще встречаться, слушать, потому что всё же из рабочих кабинетов не увидишь и не услышишь», — сказал Владимир Путин.

В этот же день Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры подробно обсудили сложную ситуацию с паводками в приграничных регионах. 4 апреля в Оренбургской области был введен режим ЧС. Ситуация обостряется и в республике — там паводки стали самыми масштабными за последние 80 лет. В 10 областях страны объявлен режим ЧС. Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что президенты поручили премьерам двух стран синхронизировать работу по борьбе с наводнениями.