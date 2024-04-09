Глава МЧС России Куренков прибыл в Курганскую область

Глава МЧС России Александр Куренков во вторник, 9 апреля, прибыл в Курганскую область. Об этом сообщает ведомство в Telegram-канале.

В публикации уточнили, что Куренков сразу пересел на вертолет для того, чтобы с полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым и губернатором Курганской области Вадимом Шумковым оценить паводковую ситуацию в регионе и послушать соответствующий доклад.

«После облета запланировано заседание правительственной комиссии под руководством главы МЧС России», — отметили в министерстве.

На территории России в последнюю неделю зафиксированы паводки в регионах. 8 апреля Шумков сообщил, что в Курганской области из-за паводка вводится режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Он отметил, что прогноз по паводку стремительно ухудшается и воды прибывает намного больше и быстрее.

В тот же день глава МЧС отметил, что министерство работает над предотвращением развития опасной паводковой ситуации в Курганской области и для этого направило в регион аэромобильные группировки своих уральских подразделений, состоящие из 100 человек и 22 единиц техники. А на следующий день в регион для помощи в ликвидации паводка отправились 50 специалистов ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) и пять единиц техники.

9 апреля сообщалось, что движение по автодороге на подъезде к селу Звериноголовское Курганской области перекрыли из-за перелива через трассу паводковых вод. В Звериноголовском уровень воды на 10:00 достиг 735 см, поднявшись за два часа на 74 см. Губернатор региона призвал население села срочно эвакуироваться. Он также сказал, что в селе Звериноголовское уровень воды поднялся на 35 см за два часа и достиг 770 см.