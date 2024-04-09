НИИ целлюлозно-бумажной промышленности в Петербурге могут снести

В Санкт-Петербурге вновь под угрозой сноса оказался Всесоюзный НИИ целлюлозно-бумажной промышленности. На 2-м Муринском проспекте заметили машину аварийной службы.

Как сообщает телеканал «78» со ссылкой на местных жителей, аварийные службы работают на этом месте уже вторую ночь. Однако, по мнению активистов, под видом ремонтных работ идет подготовка к сносу постройки сталинской эпохи.

Телеканал напоминает, что Санкт-Петербургский городской суд прекратил делопроизводство о судьбе здания НИИ.

Общественники добивались того, чтобы его внесли в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия.

Ранее стало известно, что в мае в Петербурге начнется монтаж скульптур на Московские триумфальные ворота. Реставрация памятника началась в феврале 2023 года. В данный момент все детали, демонтированные с ворот, находятся в мастерских. Речь идет о 30 крылатых гениях и восьми акротериях. Позже в мастерских начнут собирать каркасы акротериев и крылатых гениев. Затем элементы перевезут к Московским триумфальным воротам и начнут монтировать на сам памятник.