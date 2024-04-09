Пенсионерку завалило накопленным хламом в квартире в Челябинской области

Спасатели оказали помощь пожилой женщине, которую завалило хламом в квартире в Миассе (Челябинская область). Пострадавшая госпитализирована.

Информация о происшествии поступила в полицию днем 8 апреля. Жители многоквартирного дома на улице Ильмен-Тау сообщили, что за стеной раздаются крики о помощи. Для доступа в квартиру были привлечены сотрудники Миасского отряда областной поисково-спасательной службы.

При осмотре помещения установлено, что жилье до потолка завалено различным хламом и строительными материалами. По данным Kursdela.biz, на пенсионерку упало несколько оконных стекол. Женщина не могла назвать свое имя и возраст, она не осознавала происходящее и не могла вспомнить, что произошло.

Потерпевшую передали бригаде скорой помощи, женщина госпитализирована.

В феврале в московской Щербинке спасатели обеспечили доступ к квартире из-за сообщений соседей о кричащем коте. По словам жильцов ЖК, они оставляли в двери квартиры записку для хозяина, однако она так и продолжала висеть. Кот находился в квартире один. Животное покормили зоозащитники.