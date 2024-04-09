Экс-директора школы в Москве признали виновной в покушении на убийство жены депутата

Экс-директора частной школы «Русский Гарвард» Василису Маслову и двух ее соучастников признали виновными в покушении на убийство жены муниципального депутата Академического района Москвы Михаила Хананашвили Светланы. Об этом 9 апреля сообщили в ГСУ СКР по столице.

«Собранные <...> доказательства признаны коллегией присяжных заседателей достаточными для вынесения обвинительного вердикта в отношении Василисы Масловой и ее двух соучастников. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Еще в августе 2022 года коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт в отношении Масловой. Ее признали невиновной и освободили из-под стражи. После этого в СК России сообщили, что следствие проверит оправдательный приговор экс-директору школы в Москве.

В сентябре 2023-го Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил решение суда первой инстанции из-за ошибок в протоколе по отбору присяжных. Уголовное дело повторно поступило для рассмотрения в Гагаринский суд Москвы.

Установлено, что еще в 2019-м экс-директор частной школы на почве ревности задумала совершить убийство жены депутата Светланы Хананашвили, так как «длительное время состояла в отношениях» с чиновником. Соучастниками оказались бывшие ученики учреждения, в котором она работала.

На женщину напали в начале 2020 года. Она получила не менее шести ножевых ранений, но выжила, прошла длительное лечение. По подозрению в совершении преступления были задержаны Маслова и соучастники — мужчина и женщина. Так 21-летняя пособница сообщила заказчице, что жена депутата направляется домой. Подкараулив ее и получив условный сигнал от Масловой, мужчина нанес потерпевшей удары ножом в область шеи и туловища.