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Группа «Любэ» сообщила, что Расторгуев прошел плановые обследования

«Любэ»: Расторгуев прошел плановые обследования и готовится к концертам
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Группа «Любэ» во вторник, 9 апреля, сообщила, что солист музыкального коллектива, народный артист РФ Николай Расторгуев прошел плановые обследования и предстоящие в апреле концерты состоятся.

«Николай Расторгуев прошел плановые обследования и готовится к концертам, которые пройдут 12 апреля в Омске, 13 апреля в Новосибирске и 14 апреля в Томске», — говорится в публикации на странице группы в соцсети «ВКонтакте».

Ранее, 5 апреля, СМИ сообщили, что Расторгуева госпитализировали в московскую больницу из-за проблем с сердцем. На следующий день администратор группы Ирина Масленникова опровергла эту информацию. 7 апреля группа «Любэ» во «ВКонтакте» заявила, что концерты в Мытищах, Зеленограде, Красногорске и Тюмени, которые изначально были запланированы на начало апреля, переносятся на май.

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23 февраля «Известия» показали, как прошел юбилейный концерт «Любэ», посвященный 35-летию коллектива. Все песни лидер группы Николай Расторгуев исполняет вживую. Прямо во время концерта сам просит режиссера поправить звук, чтобы зрителям было комфортно. К большому юбилейному концерту группа готовилась многие месяцы под чутким руководством исполнителя.

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