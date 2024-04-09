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Русская музыкальная премия телеканала RU.TV превратится в мюзикл

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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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22 мая во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоится XIII Русская музыкальная премия телеканала RU.TV. Впервые в истории церемонии и всего российского шоу-бизнеса вручение премии превратится в настоящий мюзикл, где звездная ковровая дорожка и действие на сцене соединятся в лирическую историю любви, звездные гости и лауреаты станут героями увлекательного сюжета, а зрители — полноценными участниками шоу.

Музыкальная церемония состоится на новой площадке — в современном Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Основным цветом грядущего события станет белый — цвет чистоты и добра, искренности и открытости, а главное — мира.

Премия телеканала RU.TV уже с ковровой дорожки вовлечет зрителей в любовную историю в духе лучших классических мюзиклов XX века.

На сцену выйдут Николай Басков, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Елена Север, Artik & Asti, Мари Краймбрери, Клава Кока, Дима Билан, Сергей Лазарев, Артур Пирожков, группа «Земляне», Ирина Дубцова, Jony, Niletto, Олег Майами и Леша Свик, Мот и многие другие артисты.

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