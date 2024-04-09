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Вучич заявил о достижении договоренности с Макроном по истребителям Rafale
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Вучич заявил о достижении договоренности с Макроном по истребителям Rafale

Вучич: Сербия достигла с Францией договоренности по покупке истребителей Rafale
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Фото: Commons.wikimedia.org
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Белград и Париж достигли договоренности по приобретению первых Rafale, контракты на покупку будут подписаны в ближайшие два месяца. Об этом 9 апреля заявил президент Сербии Александр Вучич после встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

«Я очень рад результатам этих переговоров, счастлив, потому что мы смогли открыто и конкретно обсудить все виды сотрудничества с одной из самых важных стран в мире. И я думаю, что мы достигли некоторых конкретных соглашений относительно покупки Rafale. Я ожидаю подписания контракта в ближайшие два месяца и с присутствием президента Франции, что чрезвычайно важно для нашей страны на многих уровнях», — приводит агентство Tanjug слова Вучича.

При этом он подчеркнул, что Сербии будет не так легко получить истребители. Вучич выразил надежду, что контракт на приобретение 12 самолетов Rafale будет подписан в ближайшие 15–20 дней.

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Еще 7 апреля сербский лидер заявил о намерении приобрести у Франции 12 истребителей Rafale. Уже 9 апреля Вучич и Макрон провели встречу, на которой последний призвал Сербию к более тщательному согласованию решений в области внешней политики с Евросоюзом (ЕС). В ответ сербский президент поблагодарил французского коллегу за «пристальное внимание и стратегическую поддержку страны на пути к демократии». Сербия является кандидатом в члены ЕС с 2012 года.

При этом еще 29 марта Вучич сообщил, что страны Запада оказывают постоянное давление на сербское государство из-за непризнания самопровозглашенного Косово, военного нейтралитета, отношения Белграда к украинскому конфликту и отказа от введения санкций против России.

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