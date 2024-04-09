Российский зернотрейдер указал на препятствующие экспорту зерна требования

Бизнесмен, владелец крупнейшего отечественного зернотрейдера в РФ Торговый дом «РИФ» Петр Ходыкин в интервью агентству «Прайм» рассказал, может ли Россия диверсифицировать свою экономику благодаря наращиванию экспорта зерна и каковы шансы этой продукции стать для страны «новой нефтью».

Так, Ходыкин напомнил, что Россия по экспорту зерновых культур занимает первое место в мире, ее доля занимает порядка 25%. Ежегодно в стране производится около 140 млн т зерна, а экспортировано, например, в прошлом году было более 60 млн т. Поставки ведутся в основном в Северную Африку и на Ближний Восток.

«Конечно, российское зерно способно серьезно увеличить доход федерального бюджета. Причем стать стабильным источником, в отличие от рынка нефти и газа, который сейчас непредсказуем. Спрос на продукты питания растет во всём мире с увеличением численности населения планеты. А зерновые культуры — основа пищевой промышленности», — отметил предприниматель.

По его словам, основными конкурентами для РФ выступают США, Канада и Украина. Также на Ближний Восток товары экспортируются из Австралии и стран — членов Евросоюза. Преимущество России дает высокое качество зерна, однако, как обратил внимание бизнесмен, сегодня особенно важно налаживать новые стратегические партнерства.

«Это, прежде всего, Китай с его населением в 1,4 млрд человек, Турция, Иран, Индонезия, Вьетнам, Бангладеш и Индия, а также страны Азии, население которых составляет более половины жителей планеты. Развитие этих рынков позволит России увеличить доходы от экспорта, укрепить национальную экономику и повысить конкурентоспособность страны на мировом рынке», — подчеркнул Ходыкин.

Вместе с тем предприниматель обратил внимание и на препятствия, возникающие перед российскими зернотрейдерами. Речь, в частности, идет о карантинных нормах, используемых при отправке пищевых продовольственных партий зерна на экспорт. Ходыкин пояснил, что сейчас участники рынка руководствуются требованиями, установленными в 2011 году.

«Но с 18 марта 2024 года, одномоментно, в сформированных на экспорт партиях сельхозпродукции общества ФГБУ «ЦОКЗ» («Центр оценки качества зерна». — Ред.) и РРЦ начали обнаруживать абсолютно во всех портах карантинные объекты для всех стран-импортеров. Вызывает озабоченность тот факт, что карантинное состояние зерна, отгруженного до 17 марта 2024 года, идентично карантинному состоянию зерна, в котором службы с 18 марта выявляют карантинные объекты. Возникает вопрос: как карантинное состояние зерна может измениться всего за сутки, если закон не менялся с 2011 года», — отметил он.

Ходыкин подчеркнул, что сельхозпроизводители, экспедиторы и элеваторы ориентируются на российские требования к зерну, но на этапе отгрузки экспортер обязан соблюдать карантинные требования потенциальных стран-покупателей.

«Складывается ситуация, когда принятая портовым элеватором продукция соответствует российским стандартам, но не соответствует стандарту страны-импортера и, соответственно, не подлежит вывозу из РФ», — добавил бизнесмен.

Чтобы переломить ситуацию, «РИФ» обратился к российскому Минсельхозу с предложением о создании рабочей группы, целью которой станет устранение сложившейся законодательной коллизии.

«Российская пшеница — лучшая в мире по соотношению цена/качество. Она должна стать символом гордости для страны. Поэтому всем участникам рынка следует приложить усилия ради репутации российского зерна на мировой арене», — заключил он.