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Военный эксперт указал на истощение военных запасов ЕС из-за помощи Украине

Военный эксперт Михайлов: Европу подсадили на иглу американского ОПК
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Фото: Global Look Press/dpa/Klaus-Dietmar Gabbert
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У европейских стран опустошены арсеналы вооружений из-за помощи Украине, при этом их наполнение будет проводиться за счет американских оборонно-промышленных корпораций. Об этом «Известиям» 9 апреля заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, комментируя слова главы дипслужбы Евросоюза Жозепа Борреля о том, что пока неизвестно, как платить за наращивание военных возможностей ЕС.

«Безусловно, во-первых, у европейских стран опустошены арсеналы. Эта та проблема, которая волнует министров обороны европейских государств, входящих в НАТО, потому что практически все страны выгребли свои запасы вооружений. <...> Во-вторых, у восточной Европы сохранились производственные мощности для выпуска аналоговой военной продукции, то есть все эти механизмы задействованы, но они не бесконечны, и, естественно, за два года интенсивной боевой деятельности на юго-востоке Украины вся военная техника была по сути перемолота. Ее очень немного осталось сейчас на вооружении украинских войск», — объяснил Михайлов.

По его словам, процесс замещения военной техники европейских арсеналов в значительной степени будет проводиться за счет американских оборонно-промышленных корпораций, так как США делают бизнес на украинском конфликте.

«Европу подсадили на иглу оборонно-промышленного комплекса США, что впоследствии перейдет в закупки их танков, самолетов, стрелкового вооружения, бронемашин и прочего. И это вместо того, чтобы производить их самостоятельно, как в Европе делали это раньше, пока окончательно не прогнулись под Вашингтон. При этом для Штатов делать бизнес в ЕС — это сейчас главный тренд, и в ближайшие годы они буду выжимать из европейцев абсолютно всё», — указал военный эксперт.

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Ранее в этот день Боррель во время конференции в Брюсселе заявил, что оборона и военные возможности должны стать центром политики Евросоюза. Он отметил, что в вопросе обороны ЕС должен должен рассчитывать на себя, так как «американский оборонный зонтик» скоро может закрыться, и зависит это от того, кто одержит победу на предстоящих выборах президента в США.

До этого, 1 апреля, в Испании усомнились в возможности Европы защищаться без помощи США. Так, обозреватель газеты La Vanguardia указал на то, что трансатлантические отношения могут быть разорваны с приходом республиканца Дональда Трампа в Белый дом.

В тот же день глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что политика НАТО в отношении России приведет к деградации военно-политической обстановки в Европе.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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