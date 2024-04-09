В России произошло 214 ДТП за минувшие сутки

На российских дорогах за прошедшие сутки произошло 214 ДТП, в которых 27 человек погибли и 263 получили ранения. С участием несовершеннолетних произошло 28 ДТП, в них были ранены 29 детей (16 пешеходов, семь детей-пассажиров, четыре велосипедиста и два водителя мототранспорта). Погиб один ребенок-велосипедист. Об этом в Госавтоинспекции МВД России сообщили «Известиям» 9 апреля.

Так, в столице Ингушетии городе Магасе водитель легковушки со стажем вождения менее двух лет наехал на девятилетнего мальчика, который двигался на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок погиб.

Кроме того, за минувшие сутки в России зафиксировано 17 ДТП с участием автобусов, в которых 35 человек получили ранения и пятеро погибли. Восемь автоаварий произошли по вине водителей автобусов. В Самарской области водитель международного автобуса с 64 пассажирами, следовавшего по маршруту Казахстан – Нижний Новгород, уснул за рулем, после чего машина съехала с дороги и перевернулась. В результате погибли два пассажира автобуса, еще 10 госпитализированы с травмами.

В регионах страны продолжаются временные перекрытия дорожного движения в связи с весенними паводками и неблагоприятными погодными условиями. Так, в Оренбургской области произошло подтопление участков на 186 региональных автомобильных дорогах, а также на 55 улицах города Орска, вследствие чего на них временно прекращено движение. В Московской области по той же причине временно прекращено движение на 17 региональных автотрассах, в Липецкой области — на 15, в Алтайском крае — на 11, в Красноярском крае — на пяти.

В Хабаровском крае из-за снега и плохой видимости временно ограничено движение автобусов на двух участках федеральной автодороги А-376: «Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре» и «подъезд к Комсомольску-на-Амуре». В случае неблагоприятного прогноза погоды Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок на дальние расстояния до улучшения дорожной обстановки.

С наступлением весеннего сезона на улицах значительно увеличилось число детей и подростков, управляющих велосипедами и самокатами, включая средства индивидуальной мобильности. При этом многие юные «водители» передвигаются без сопровождения взрослых, зачастую игнорируя ПДД.

«Госавтоинспекция обращает внимание родителей на необходимость усиления контроля за поведением своих детей, особенно в вечернее время, а также оснащение их верхней одежды и школьных рюкзаков световозвращающими элементами. Водителям транспортных средств рекомендуем осуществлять движение в условиях городской застройки с соблюдением ПДД, скоростного режима и дистанции между автомобилями. Особенно внимательными и осторожными следует быть при подъезде к пешеходным переходам, сбрасывая перед ними скорость до полной остановки для безопасного пропуска пешеходов», — сказал «Известиям» заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

Ранее, 2 апреля, президент РФ Владимир Путин призвал сотрудников Госавтоинспекции активнее повышать безопасность на дорогах и внедрять передовые технологии безопасности. Как отметил президент, по итогам прошлого года на российских дорогах число ДТП выросло на 4,5%, число погибших увеличилось и составило 14,5 тыс., еще 166,5 тыс. были ранены.