Эксперты оценили военный потенциал Швеции после вступления в НАТО

В марте 2024 года Швеция официально вступила в НАТО. Каким военным потенциалом обладает королевство, чем может угрожать России и какой получит ответ в случае угрозы, выясняла программа «Совбез».

Армия Швеции признается самой мощной в Скандинавии. К тому же страна всегда была крупным производителем и экспортером оружия. Ее промышленность поставляет почти все виды боевой техники: танки, легкую бронетехнику, артиллерию и авиацию, которые можно встретить во многих странах мира, в том числе на Украине.

Шведы, соблюдавшие нейтралитет последние два века, по замыслу НАТО, должны усилить позиции блока в регионе. Страна планирует увеличить военное присутствие на острове Готланд в Балтийском море, так как этот участок суши может стать плацдармом для наступления на Россию. Запад не первый год пытается превратить Балтику во внутренний водоем НАТО и запереть российской флот на базах в Кронштадте и Балтийске.

Одной из лучших самоходных артиллерийских установок в мире считается шведская Archer. На ее колесное шасси, которое повышает мобильность, установлено орудие калибром 155 мм. По скорострельности гаубица превосходит большинство аналогов. Весь боекомплект из 21 снаряда можно выпустить за три минуты. Простые фугасные снаряды летят на 40 км, а активно-реактивные боеприпасы — на 60 км. Шведы поставили Украине как минимум восемь таких орудий, но два из них были уничтожены.

«Как и другие подобные средства вооружения, они подвержены и минным атакам, и снарядным атакам, не говоря о том, что перед нашими ФАБами ничто не устоит, что уже неоднократно было доказано», — отметил политолог и военный эксперт Павел Шипилин.

Самым же массовым шведским оружием в Вооруженных силах Украины (ВСУ) стали противотанковые гранатометы AT-4. Украинские военные получили около 20 тыс. единиц. В конце 1980-х он разрабатывался для армии США. В дальнейшем Пентагон закупил огромную партию и локализовал производство у себя.

«AT-4 имеет обыкновенный зеленый тубус, прицельную планку и рукоятку для удержания во время стрельбы. Выстрел такого гранатомета пробивает до 500 мм брони, то есть он может поразить практически любой танк в боковые проекции. Но для лобовой части мощности этого скандинавского оружия уже не хватает», — рассказал автор «Совбеза» Игорь Шевчук.

К минусам оружия также относится громкий звук выстрела, который оглушает стрелка без наушников. Также он имеет сильную отдачу. Эксперты считают, что шведский гранатомет уступает российскому РПГ-7 по бронебойности.

«Еще один минус — они одноразовые. Эти трубы отстреливают и выбрасывают. Наши РПГ-7 бьют дальше и более прицельны», — подметил Шипилин.

Также Украина получила от Швеции 50 бронемашин CV90. Их считают одними из самых мощных и вооруженных в мире. На БМП установлено орудие калибра 40 мм и противотанковые управляемые ракеты. На ее базе также сделан самоходный двуствольный миномет Mjölner. Его скорострельность составляет 10 выстрелов в минуту на расстояние 7,5 км. Система управления может послать сразу 16 мин в одну точку. За счет того что каждый снаряд выстреливает под разным углом и с разным количеством пороха, боеприпасы прилетают в цель синхронно.

«Были произведены баллистические расчеты, которые в виде номограммы находятся на прицельном приспособлении миномета. Он при максимальной интенсивности стрельбы позволяет произвести восемь выстрелов по две мины», — рассказал бывший офицер спецназа Анатолий Матвийчук.

Среди натовских танков шведский Stridsvagn считается самым морозоустойчивым. На Украину было передано 10 таких машин. Танк является аналогом немецкого Leopard. Орудие имеет калибр 120 мм, боекомплект составляет 44 снаряда. Но в скандинавской версии усилена ходовая часть, а в передней проекции установлена дополнительная броня. Однако она не спасает от российских дронов-камикадзе.

Украина также просила у Швеции самолеты Gripen, но получила отказ. Это легкий истребитель поколения 4++. Его последняя модификация вышла в 2017 году. В этой версии самолет получил 10 точек подвеса для вооружения. Он может нести ракеты класса «воздух – воздух» и «воздух – земля», крылатые и противокорабельные ракеты, а также блоки с управляемым снарядами и авиационные бомбы.

«Наша «сушка» может выполнять задачи на удалении до тысячи километров, то есть для того, чтобы догнать ее и произвести по ней стрельбу, Gripen должен долго находиться в воздухе, что потребует от него подцепления дополнительных баков, а это ведет к снижению бомбовой и энерговооруженности. Gripen в этом отношении намного уступает «сушке», — отметил Матвичйчук.

Основная угроза вступления Швеции в НАТО для России создается на Балтийском море. Российские военные базы оказываются под прицелом скандинавского флота. Его основную ударную мощь составляют корветы, построенные по технологии «стелс». Ломаные формы и композитные материалы делают их почти невидимыми для радаров. Также корабли хорошо вооружены: на их борту ракеты, торпеды и артиллерия.

Кроме того, шведы обладают самым внушительным подводным флотом на Балтике. Они имеют пять подводных лодок типа «Готланд» с дизельно-электрическими двигателями, которые делают субмарины бесшумными.

«Так как это мелководное море, то их можно будет обнаружить с помощью воздушных систем разведки, их будет видно космическим системам. Думаю, что и акустики при синхронном пеленговании будут делать засечки», — рассказал Матвийчук.

К угрозе со скандинавских берегов готовились задолго до вступления Швеции в НАТО. Российские границы на Балтике прикрывают «Бастионы», имеющие сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Оникс». Их дальность стрельбы — 600 км, что перекрывает всю территорию балтийского региона. На постоянном дежурстве и береговой ракетный комплекс «Бал». В его пусковых контейнерах стоят противокорабельные ракеты Х-35. Главным же ударным кулаком Балтийского флота остаются боевые корабли, которые не подпустят к границам ни шведские суда, ни выпущенные с них ракеты.

«Береговые комплексы типа «Бастион» или «Искандеры» долетают куда угодно. Использовать можно нашу стратегическую авиацию, которая вообще далеко находится от моря. Шансов там не будет у стран НАТО», — указал Шипилин.

Постоянное дежурство на одном из аэродромов Калининградской области несут российские МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» на борту. Весь регион также находится под прицелом крылатых «Калибров», которые могут долететь до Балтика с кораблей Черноморского или Северного флота.