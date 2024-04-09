Эксперт рассказала, как сделать компьютерные игры полезным увлечением для детей

Компьютерные игры могут способствовать улучшению когнитивных способностей и развитию воображения. О том, как сделать компьютерные игры полезным увлечением для детей, «Известиям» 9 апреля рассказала методист онлайн-школы Skysmart Яна Новикова.

«Стратегическое мышление — чтобы победить игроков другой команды, нужно построить стратегию игры для своей — а еще договориться с товарищами по команде (или «тиммейтами»), чтобы они ее придерживались, направлять и лидировать процесс. Отсюда плавно вытекает следующий пункт — социализация. В течение игровой сессии ваш ребенок общается с другими игроками. Спорит, подсказывает правильные решения, радуется и огорчается. И неизбежно социализируется», — отметила эксперт.

Кроме того, по ее словам, игры могут быть отличными тренажерами для логики, пространственного мышления и реакции.

«Иногда простое увлечение становится чем-то большим — и тогда эта любовь может даже заложить основу для профессии. Победители чемпионатов мирового уровня в киберспорте становятся звездами и выигрывают гигантские призовые фонды в $40 млн. Так же, как и у профессиональных футболистов или танцоров, у них регулярно проходят тренировки и выезды. Кроме того, индустрия разработки игр, или геймдев, — одна из самых востребованных на настоящий момент. Она сочетает в себе любовь к программированию, умноженную на творческий подход: разработчики продумывают виртуальные миры и их законы и делают так, чтобы игровой процесс был приятным и увлекательным», — сказала Новикова.

Но если ребенок чувствует сильный дискомфорт, когда находится вне игрового пространства, — это тревожный звонок. Отказы от поездок или походов в кино, забрасывание прежних увлечений и связей — всё это может свидетельствовать об игровой зависимости.

«А игры с высоким возрастным рейтингом могут увеличивать уровень агрессии и притуплять у детей сопереживание и эмпатию. И это момент, контролировать который должны родители», — добавила специалист.

Также она обратила внимание, что необходимо контролировать время, проведенное за игрой. Установить разумные границы — никаких игр за два часа до сна, во время еды, до тех пор, пока не сделаны уроки, до тех пор, пока не выгулян пес.

«Если вы недовольны тем, что ребенок мало читает или рисует, недостаточно активен физически, подумайте, не подаете ли вы ему пример своим собственным поведением. Если вы предложите организовать книжный клуб или возьмете привычку каждые выходные покорять новые пешеходные маршруты, скорее всего, ребенок захочет к вам присоединиться», — подытожила Новикова.

2 марта методист онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Александр Кудрявцев рассказал «Известиям», как привить ребенку любовь к математике. По словам специалиста, зажечь искру интереса в детях поможет решение повседневных задач. Например, можно подсчитать свои доходы и понять, сколько рулонов обоев купить: со многими из этих задач сталкиваются взрослые, а дети с удовольствием и пониманием целесообразности ищут решения для них.