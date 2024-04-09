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Лавров передал Си Цзиньпину приветствие от Путина

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Фото: ТАСС/Александр Бурмистров
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров передал председателю КНР Си Цзиньпину приветствие от президента России Владимира Путина. Встреча состоялась 9 апреля в Доме народных собраний в Пекине.

«Я имею удовольствие и честь передать вам наилучшие приветы президента Российской Федерации Владимира Путина. Он очень оценил ваше поздравительное послание по итогам проведения в марте этого года президентских выборов», — сказал министр.

Глава российского МИДа также отметил, что страны продолжат реализовывать новые стратегические задачи, поставленные лидерами двух государств.

Лавров дополнил, что Россия дает высочайшую оценку успехам Китая под руководством Си Цзиньпина. По его словам, российская сторона выражает радость в связи с успехами КНР, достигнутыми вопреки попыткам сдерживания развития страны.

Си Цзиньпин также передал свое приветствие Путину. Он обратил внимание на то, что за годы дипломатических отношений страны встали «на новый путь мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества двух крупных соседних держав». По его мнению, это принесло государствам ощутимую пользу и сыграло важную роль в обеспечении международной справедливости.

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Накануне, 8 апреля, Лавров прибыл в Пекин с официальным визитом. На следующий день прошли переговоры российского министра с главой МИД КНР Ван И. Они обсудили борьбу с терроризмом, кризис на Украине и выборы президента РФ, прошедшие 15–17 марта. Лавров отметил, что они состоялись в условиях «жесткого внешнего давления со стороны Запада». Кроме того, он подчеркнул, что отношения Китая и РФ вышли на беспрецедентно высокий уровень.

Ван И в свою очередь заявил, что КНР намерена поддерживать стабильное развитие России под руководством Путина.

Также 9 апреля на совместной пресс-конференции с главой МИД Китая Лавров рассказал, что российский президент и Си Цзиньпин планируют в июне встретиться на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а в октябре — на саммите БРИКС, но у двух лидеров будут, как считает министр, и иные возможности «для поддержания регулярного политического диалога». Он подчеркнул, что их переговоры являются центральным элементом стратегического взаимодействия РФ и КНР.

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