Собянин рассказал о внедрении сервисов «Московской электронной школы» в других регионах РФ

«МЭШ» «(Московская электронная школа» станет основой для аналогичных сервисов в 20 регионах страны. Работа в этом отношении ведется согласно распоряжению правительства РФ, сообщил в своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы продолжим оказывать помощь субъектам Федерации во внедрении сервисов МЭШ в школах регионов. В настоящее время эта работа завершена в Калужской и Москов¬ской областях, а также в Татарстане. В феврале этого года подписали соглашение с Дагестаном и Тюменской областью», — подчеркнул Собянин.

Кроме того, в ближайшие сроки «МЭШ» будет дополнен сервисами на основе технологий искусственного интеллекта, которые позволят ученикам, их родителям и законным представителям получить доступ к обширной базе данных по школьному и внеклассному обучению, помогут подобрать учебные курсы, наиболее подходящие по интересам и способностям, спрогнозируют результаты, исходя из имеющихся данных об оценках.

Собянин отметил, что «Московская электронная школа» обеспечивает услугами около 3 млн москвичей, в числе которых свыше 1,1 млн учащихся, 1,8 млн родителей и более 65 тыс. педагогов. Во время учебного года ежедневно фиксируется около 4,5 млн обращений к системе.