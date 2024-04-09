Глава МЧС Куренков совершил облет подтопленных территорий Оренбургской области

Глава МЧС России Александр Куренков совершил облет подтопленных территорий Оренбургской области. Об этом сообщили в ведомстве во вторник, 9 апреля.

«Куренков вместе с полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым и губернатором Оренбургской области Денисом Паслером оценили с воздуха оперативную обстановку», — говорится в Telegram-канале МЧС.

Ранее в этот день Куренков прибыл в Оренбуржье для оценки обстановки и контроля действий по ликвидации последствия паводков в регионе. Затем министр направится в Курганскую и Тюменскую области, где также прогнозировалось повышение уровня вод в местных реках.

Еще 5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы от разливов реки Урал. По последним данным, подтоплено около 10,1 тыс. жилых домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков. В результате случившегося были госпитализированы шестеро взрослых и двое детей, их состояние не вызывает опасений.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 «Халатность»).

В Курганской области 8 апреля из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Губернатор Вадим Шумков отметил, что прогноз стремительно ухудшается, а воды прибывает намного больше и быстрее, чем ожидалось. Для предотвращения развития опасной ситуации в регион были направлены аэромобильные группировки уральских подразделений, состоящие из 100 человек и 22 единиц техники.

Утром 9 апреля паводковые воды начали заливать подъезд к курганскому селу Звериноголовское, дорогу перекрыли. Шумков призвал жителей населенного пункта срочно эвакуироваться.