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В Уфе женщина лишила квартиры 93-летнюю пенсионерку и похитила еще 1,5 млн рублей

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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В Башкортостане перед судом предстанет женщина, которая лишила квартиры 93-летнюю пенсионерку и похитила ее накопления в размере свыше 1,5 млн рублей, сообщает 9 апреля прокуратура республики.

«Прокуратура Орджоникидзевского района города Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летней жительницы села Иглино. Она обвиняется в мошенничестве», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По версии следствия, злоумышленница познакомилась с потерпевшей в августе 2022 года и, создав видимость заботы и ухода, вошла к ней в доверие. Затем, в апреле 2023 года, обвиняемая уговорила пожилую женщину перевести все накопления на один банковский счет и, получив к нему доступ, похитила свыше 1,5 млн рублей сбережений пенсионерки.

«Кроме того, злоумышленница обманным путем убедила пенсионерку оформить договор дарения на единственное жилье — однокомнатную квартиру, расположенную на проспекте Октября города Уфы. В результате жилое помещение перешло в собственность несовершеннолетнего ребенка женщины», — уточнили в прокуратуре региона.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Уфы для рассмотрения по существу. Обвиняемая вину не признала. Ранее она уже была судима за совершение аналогичных преступлений, однако получила отсрочку исполнения приговора до достижения ребенком 14 лет.

В ведомстве также сообщили, что договор дарения квартиры был признан недействительным, поэтому квартира возвращена 93-летней женщине.

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8 апреля в прокуратуре Москвы сообщили, что в столице мошенники под предлогом продления договора обслуживания с сотовым оператором похитили у 74-летнего мужчины почти 14 млн рублей.

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