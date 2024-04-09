Бизнесмен лишился 12 млн рублей из-за мошенницы с сайта знакомств в Перми

В Перми возбуждено уголовное дело по факту интернет-мошенничества в отношении местного предпринимателя. Мужчина лишился 12 млн рублей, доверившись незнакомке с сайта знакомств.

По словам 39-летнего мужчины, беседа со злоумышленницей завязалась в конце марта. В переписке собеседница предложила бизнесмену зарабатывать на криптовалюте. Потерпевший установил на смартфон приложение, с помощью которого осуществлял переводы. В течение двух недель мужчина оформил кредиты и перечислил средства на посторонние счета, пишет ИА «Ура.ру».

Предприниматель обратился в полицию, когда понял, что стал жертвой мошенничества. По факту произошедшего проводится проверка. Сотрудники МВД напоминают гражданам, что следует с осторожностью относиться к любым предложениям незнакомых лиц и не устанавливать посторонние приложения на телефон.

В Московской области супруги лишились 23 млн рублей из-за мошенников. Под предлогом продления договора с оператором сотовой связи незнакомка по телефону попросила продиктовать данные документа и дату рождения. После этого потерпевшему стали названивать якобы представители «Госуслуг». Они убедили мужчину, что кто-то пытается оформить от имени жителя Подмосковья кредит. Выполняя инструкции собеседников, мужчина и его супруга оформили несколько кредитов и перечислили средства на посторонние счета.