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Женщина погибла в ДТП с грузовиком в Свердловской области

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Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на трассе в Свердловской области. Женщина погибла, ребенок получил травмы.

Авария произошла в ночь на 9 апреля около поселка Шабровского. По словам водителя грузовика, легковой автомобиль выехал на встречную полосу, избежать столкновения не удалось. Об этом пишет ИА «Ура.ру».

От удара грузовика опрокинулся, произошла утечка топлива из бака. Женщину-водителя легковушки и пятилетнего пассажира извлекали спасатели. Позже женщина скончалась в больнице, ребенок госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Причина ДТП будет установлена в ходе следствия.

В Самарской области 8 апреля автобус съехал с дороги Урал — Муханово и опрокинулся. Два пассажира скончались на месте происшествия. 22 человека госпитализированы.

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