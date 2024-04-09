Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин внес в СФ кандидатуру Подносовой на пост главы Верховного суда
Экономика
Полномасштабные пусконаладочные работы начались на блоке №1 АЭС «Аккую» в Турции
Мир
Си Цзиньпин принял прибывшего в Китай с визитом Лаврова
Общество
Губернатор Мурманской области Чибис начал вставать после ножевого ранения
Мир
На Украине махинаторы выплатили 3,5 млн гривен «боевых» тыловикам
Мир
Гуцул на встрече с Путиным попросила льготы для Гагаузии
Общество
В ФСБ указали на использование Украиной представителей террористического подполья
Мир
В Судане рассмотрят африканский план по урегулированию конфликта с СБР
Наука и техника
Первый пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с Восточного отменен
Общество
Предварительное заседание по делу «Макфы» пройдет в закрытом режиме
Общество
В НАК сообщили о предотвращении в 2024 году 27 терактов
Мир
Сенатор Вэнс предрек США конфликт с Россией при принятии Украины в НАТО
Мир
Боррель заявил о необходимости сделать оборону центром европейской политики
Мир
Минздрав Белоруссии запретил продажу российского чая «Гита» и «Принцесса Канди»
Мир
Маск назвал вопросом времени новый теракт в США из-за проблем на границе
Общество
В Кургане началась превентивная эвакуация жителей из зон возможного затопления

На Украине махинаторы выплатили 3,5 млн гривен «боевых» тыловикам

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Государственное бюро расследований Украины разоблачило махинаторов, которые выплачивали «боевые» тыловому подразделению, общая сумма ущерба составила более 3,5 млн грн (около $90 тыс). Об этом 9 апреля сообщили в Telegram-канале ГБР.

«ГБР разоблачило участников организованной группы, которые растратили более 3,5 млн грн «боевых» выплат для военных», — сказано в сообщении.

Фигурантами дела является командир части на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики и четверо его подчиненных. Они начисляли доплаты за участие в боевых действиях военнослужащим, которые никогда не служили на передовой.

Незаконную прибавку в размере $2,5 тыс. получали 10 военнослужащих.

«Часть средств под видом благотворительной помощи для своего подразделения они перечисляли на указанный командованием банковский счет», — добавили там.

Невосполнимые траты: Зеленского заподозрили в махинациях с гумпомощью
Конгрессмены требуют расследовать, куда ушли выделенные Киеву деньги

Случаи коррупции на Украине активно освещаются в СМИ с начала украинского конфликта в феврале 2022 года. Несмотря на заявление президента страны Владимира Зеленского в начале ноября 2022 года об отсутствии мошенничества должностными лицами в стране, аналогичные ситуации повторяются.

Так, 19 марта, глава «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов признал, что государство имеет статус страны-коррупционера. Особенно, отметил он, коррупция процветает в государственных компаниях.

13 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что США и страны НАТО создали на Украине «мощнейший международный коррупционный аппарат», который стал механизмом «по перекачке миллиардов из бюджетов десятка стран в частные компании».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024