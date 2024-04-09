На Украине махинаторы выплатили 3,5 млн гривен «боевых» тыловикам

Государственное бюро расследований Украины разоблачило махинаторов, которые выплачивали «боевые» тыловому подразделению, общая сумма ущерба составила более 3,5 млн грн (около $90 тыс). Об этом 9 апреля сообщили в Telegram-канале ГБР.

«ГБР разоблачило участников организованной группы, которые растратили более 3,5 млн грн «боевых» выплат для военных», — сказано в сообщении.

Фигурантами дела является командир части на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики и четверо его подчиненных. Они начисляли доплаты за участие в боевых действиях военнослужащим, которые никогда не служили на передовой.

Незаконную прибавку в размере $2,5 тыс. получали 10 военнослужащих.

«Часть средств под видом благотворительной помощи для своего подразделения они перечисляли на указанный командованием банковский счет», — добавили там.

Случаи коррупции на Украине активно освещаются в СМИ с начала украинского конфликта в феврале 2022 года. Несмотря на заявление президента страны Владимира Зеленского в начале ноября 2022 года об отсутствии мошенничества должностными лицами в стране, аналогичные ситуации повторяются.

Так, 19 марта, глава «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов признал, что государство имеет статус страны-коррупционера. Особенно, отметил он, коррупция процветает в государственных компаниях.

13 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что США и страны НАТО создали на Украине «мощнейший международный коррупционный аппарат», который стал механизмом «по перекачке миллиардов из бюджетов десятка стран в частные компании».