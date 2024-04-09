Предварительное заседание по делу «Макфы» пройдет в закрытом режиме

Предварительное заседание по иску Генпрокуратуры РФ о взыскании имущества АО «Макфа» и аффилированных с ним компаний в доход государства пройдет в закрытом режиме.

Как 9 апреля выяснили «Известия», о рассмотрении дела в закрытом режиме ходатайствовал представитель истца. В частности, истец намерен приобщить к делу «Макфы» материалы дела в отношении экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, которое находится в производстве следствия.

Таким образом, согласно позиции истца, рассмотрение дела «Макфы» в открытом режиме может нарушить следственную тайну по делу в отношении Юревича. В результате суд согласился с данным доводом и удовлетворил ходатайство.

Заместитель генпрокурора России подал иск к АО «Макфа» и аффилированным с ним компаниям в конце марта. 1 апреля судебные приставы арестовали счета и активы родственников экс-депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича для обеспечения иска Генпрокуратуры по делу о взыскании имущества «Макфы». Сумма арестованных активов, по данным ТАСС, составляет 100 трлн рублей.

3 апреля в беседе с «Известиями» адвокат Павел Хлюстов, представляющий компанию в суде, отметил, что арест активов на сумму 100 трлн рублей в рамках иска Генпрокуратуры можно объяснить технической ошибкой. По его мнению, приставы указали сумму в 100 трлн рублей, чтобы создать негативное мнение у общественности.

В тот же день сообщалось, что защита «Макфы» обжаловала постановление судебных приставов об аресте счетов и активов. Источник «Известий» указал, что совокупная стоимость иска Генпрокуратуры по делу о взыскании имущества «Макфы» и аффилированных с этим акционерным обществом компаний составляет более 46 млрд рублей.

Депутат Госдумы Белоусов в 2022 году был осужден на 10 лет по делу о взятках, в которых также фигурирует Юревич, кроме того, ему был назначен штраф в размере 500 млн рублей. Однако парламентарий скрылся от правоохранительных органов и находится в розыске.