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Более 86 тыс. человек эвакуировали в Казахстане из зон поводков с начала марта

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Фото: gov.kz
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Спасатели в Казахстане с начала марта эвакуировали с зон подтопления 86 тыс. граждан, из которых 29 тыс. — несовершеннолетние. Об этом во вторник, 9 апреля, сообщила пресс-служба МЧС республики.

«С начала паводка спасены и эвакуированы более 86 тыс. человек, из них 29 тыс. детей. Привлеченными воздушными судами спасены 2823 человека, из них 865 детей. В пунктах временного размещения находятся 8472 человека, из них 4055 детей. В безопасное место отогнано свыше 81 тыс. сельскохозяйственных животных», — указано в сообщении на сайте ведомства.

В МЧС также проинформировали, что в Акмолинской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях остаются затопленными более 3 тыс. частных жилых построек. Берегоукрепительные работы на реке Урал продолжаются в Западно-Казахстанской области. Наряду с этим 65 населенных пунктов остаются без транспортного сообщения. На контроле у ведомства более 140 приливов и 99 размывов дорог.

Аварийно-спасательные работы ведутся в круглосуточном режиме. В них участвуют порядка 23 тыс. спасателей, свыше 2,5 тыс. единиц техники, пять вертолетов МЧС, МВД, минобороны и комитета нацбезопасности, заключили в пресс-службе.

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Ранее, 6 апреля, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в обращении к гражданам заявил, что паводки стали самым крупным по масштабу стихийным бедствием в Казахстане за последние 80 лет. Он подчеркнул, что на борьбу со стихийными бедствиями мобилизованы все ресурсы МЧС, а также силы МВД, нацгвардии, вооруженных сил и комитета национальной безопасности государства.

30 марта сообщалось, что на казахстанско-российской границе в результате паводков образовались пробки. До этого в пятницу, 29 марта, в связи с паводковой ситуацией в Костанайской области республики был временно приостановлен пропуск транспорта через границу в автомобильном пункте пропуска «Желкуар» на границе с Россией.

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