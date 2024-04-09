Умер актер боевиков 1990-х годов Йохан Саймим

В возрасте 68 лет скончался индонезийский актер-каратист, артист дубляжа и модель Йохан Саймим. Об этом сообщается на сайте IMBD.

Отмечается, что артист умер 7 апреля, причина его смерти не уточняется. По данным индонезийских СМИ, он уже похоронен.

Йохан Саймим снялся в множестве боевиков 1980–1990-х годов, в том числе в таких фильмах, как «Кровавая месть», «Полночный гром», «Долина черепов», «Тайна наследия южных морей». Последняя картина принесла ему мировую известность, сделав его одним из ведущих актеров в жанре боевиков.

Помимо боевиков в фильмографии Саймима сериалы и «мыльные оперы». Всего на его счету больше 20 проектов, сообщает телеканал «360».