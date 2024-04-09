Первый пуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный. Трансляция

На космодроме Восточный 9 апреля проходит первый пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5». «Известия» ведут прямую видеотрансляцию события.

Запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» осуществляется со стартового комплекса на площадке №1А космодрома Восточный в Амурской области.

Во время запуска примерно через 3,5 минуты от ракеты отделятся четыре блока первой ступени, а через 5,5 минуты — вторая ступень. Примерно через 12,5 минуты после пуска разгонный блок с испытательной полезной нагрузкой отделится от третьей ступени «Ангары» и продолжит ее выведение на целевую орбиту.