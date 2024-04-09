Опубликованы кадры подтопления сел в Курганской области с дрона
Паводковые воды продолжают подтапливать села в Курганской области. Кадры с дрона 9 апреля публикуют «Известия».
Как следует из кадров, села окружены поднимающейся водой, окраины населенных пунктов полностью подтоплены. Некоторые дома, находящиеся на возвышении, также окружены паводковыми водами.
Улицы сел безлюдны, на них нет транспорта. Вероятно, жители эвакуировались, следуя предупреждению местных властей.
Ранее во вторник сообщалось, что движение по автодороге на подъезде к селу Звериноголовское Курганской области перекрыли из-за перелива через трассу паводковых вод. В Звериноголовском уровень воды на 10:00 достиг 735 см, поднявшись за два часа на 74 см.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал население села срочно эвакуироваться.
8 апреля Шумков сообщил, что в Курганской области из-за паводка вводится режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Он отметил, что прогноз по паводку стремительно ухудшается и воды прибывает намного больше и быстрее.
В тот же день глава МЧС Александр Куренков отметил, что министерство работает над предотвращением развития опасной паводковой ситуации в Курганской области и для этого направило в регион аэромобильные группировки своих уральских подразделений, состоящие из 100 человек и 22 единиц техники.
9 апреля Куренков прибыл в Оренбургскую область для оценки обстановки и контроля действий по ликвидации последствия паводков в регионе. Затем министр направится в Курганскую и Тюменскую области, где прогнозируется повышение уровня вод в местных реках.