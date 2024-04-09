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Автоэксперт назвал машины с ненадежной механической трансмиссией

Автоэксперт Васильев предупредил о ненадежной механике у машин ВАЗ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Покупатели автомобилей с пробегом чаще всего рассматривают машины с механической коробкой передач из-за надежности такой трансмиссии. Однако машины ВАЗ (Lada) на механике могут доставить автовладельцу немало проблем, рассказал автоэксперт Егор Васильев, сообщает «Российская газета» 9 апреля.

По словам специалиста, при выборе машины на «вторичке» стоит с большой осторожностью относиться к «ВАЗ-2108», «ВАЗ-2109», «ВАЗ-2110», «ВАЗ-2114» и Lada Priorа.

«Дело в том, что работоспособность коробки зависит от двух факторов: правильного алгоритма переключения и качества элементов коробки. Как правило, всё это у бэушных «ВАЗов» страдает», — указал Васильев.

Как отметил автоэксперт, быстрые переключения приводят к износу синхронизаторов, сбиваются зубцы на муфтах и шестернях. В результате этого переключения начинают сопровождаться скрежещущими звуками, а передачи могут самопроизвольно «выскакивать».

Кроме того, рычаг механизма переключения фиксируется на корпусе кузова, а двигатель и коробка передач имеют определенную степень свободы, качаясь на опорах. И чем сильнее они изнашиваются, тем большую нагрузку на механизм трансмиссии передач оказывает двигатель, объяснил специалист.

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Ранее, 8 апреля, на АвтоВАЗе рассказали, что новая автоматическая трансмиссия (вариатор), которую начали устанавливать на Lada Vesta, способна без поломок преодолеть более 150 тыс. км. На заводе силовые агрегаты тестировались на стендах, где они проработали в режимах, эквивалентных 300 тыс. км пробега.

Также 8 апреля стало известно, что АвтоВАЗ начал производство автомобилей семейства Lada Granta, оснащенных автоматической трансмиссией. Партия таких машин составит около 5 тыс. штук и будет выпускаться в течение года.

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