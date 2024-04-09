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Четыре человека пострадали в ДТП на юго-востоке Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Четыре человека пострадали в результате ДТП на Третьем транспортном кольце Москвы с грузовиком, легковым автомобилем и каретой скорой помощи. Об этом 9 апреля сообщили в столичной Госавтоинспекции.

«По предварительным данным на внутренней стороне Третьего транспортного кольца в районе улицы 2-я Машиностроения водитель грузового автомобиля из-за несоблюдения дистанции совершил столкновение с автомобилем «Хендай», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram.

После столкновения легковой автомобиль врезался в металлическое ограждение и автомобиль скорой помощи.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее, 7 апреля, на Новослободской улице в Москве произошло массовое ДТП. Сначала столкнулись два автомобиля, затем один из них вылетел на встречную полосу и врезался в третий. В результате аварии из одной из машин на дорогу вылетела женщина.

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