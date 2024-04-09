На теле певца Кунгурова не найдено признаков насильственной смерти
На теле оперного певца Евгения Кунгурова не было обнаружено признаков насильственной смерти. Как сообщал источник «Известий» 8 апреля, перед случившемся заслуженный артист РФ написал супруге сообщение с угрозой о суициде.
Тело мужчины впоследствии было найдено возле своего дома на Зоологической улице в Москве. Кроме того, известно, что Кунгуров наблюдался в частной психиатрической клинике.
Отец Кунгурова в свою очеред отмечал, что детали произошедшего ему неизвестны.
Калининградский областной музыкальный театр выражазил соболезнования родным и близким Кунгурова. Там подчеркнули, что певец был по-настоящему талантливым артистом.