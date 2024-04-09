Гала-концерт музыкального марафона «Главные детские песни» провели в Москве
В Москве в Государственном Кремлевском дворце состоялся гала-концерт «Главные детские песни» — всероссийский музыкальный марафон в поддержку семей участников специальной военной операции (СВО). О концерте 9 апреля рассказали «Известия».
Марафон начался в январе, с тех пор его успели принять не только в европейской части страны, но также в Сибири и на Урале.
В финальном гала-концерте о любви к Родине и семье, а также о дружбе, героизме и мужестве было спето более 30 песен. Зрителями стали семьи военнослужащих из регионов Центрального федерального округа.
Ранее, 7 апреля, в Минобороны РФ сообщили, что заслуженный артист России Александр Маршал посетил с концертом ивановских десантников в зоне СВО. Музыкант исполнил свои лучшие песни, зарядил бойцов эмоциями и поддержал боевой настрой, рассказали в оборонном ведомстве.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.