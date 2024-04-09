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Дело возбуждено по факту гибели шести человек при пожаре в доме в Воскресенске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели шести человек, включая четверых детей, в результате пожара в частном жилом доме в подмосковном Воскресенске. Об этом во вторник, 9 апреля, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Уголовное дело по факту смерти мужчины и женщины, а также их четырех детей возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности, отмечает телеканал «360».

Пожар вспыхнул в частном жилом доме в поселке Фасфоритный городского округа Воскресенка в ночь на 9 апреля. Площадь пожара составила 150 кв. м, пишет сайт aif.ru. В процессе локализации пожара были обнаружены обгоревшие тела женщины и ее мужа, а также их четырех малолетних детей, сообщат агентство городских новостей «Москва». Двум школьникам удалось спастись, они успели покинуть дом. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

На месте работают следователи и криминалисты. Устанавливаются причины и очаг возгорания, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, сообщает ИА «Регнум».

В региональной прокуратуре сообщили, что погибли четверо детей 2015, 2019, 2022, 2023 годов рождения и их родители. Еще двум детям при помощи соседей удалось спастись, пишет RT. Воскресенская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

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