Дело возбуждено по факту гибели шести человек при пожаре в доме в Воскресенске
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели шести человек, включая четверых детей, в результате пожара в частном жилом доме в подмосковном Воскресенске. Об этом во вторник, 9 апреля, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
Уголовное дело по факту смерти мужчины и женщины, а также их четырех детей возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности, отмечает телеканал «360».
Пожар вспыхнул в частном жилом доме в поселке Фасфоритный городского округа Воскресенка в ночь на 9 апреля. Площадь пожара составила 150 кв. м, пишет сайт aif.ru. В процессе локализации пожара были обнаружены обгоревшие тела женщины и ее мужа, а также их четырех малолетних детей, сообщат агентство городских новостей «Москва». Двум школьникам удалось спастись, они успели покинуть дом. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
На месте работают следователи и криминалисты. Устанавливаются причины и очаг возгорания, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, сообщает ИА «Регнум».
В региональной прокуратуре сообщили, что погибли четверо детей 2015, 2019, 2022, 2023 годов рождения и их родители. Еще двум детям при помощи соседей удалось спастись, пишет RT. Воскресенская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.