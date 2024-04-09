В МИДе уличили Киев в отсутствии спешки по отказу от транзита газа

Киев не будет спешить отказываться от транзита российского газа, несмотря на завершение соответствующего контракта. Об этом заявил 9 апреля глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Он напомнил, что в январе глава кабмина Словакии Роберт Фицо по итогам переговоров с украинским коллегой Денисом Шмыгалем допустил продолжение транзита в 2025 году.

«Насколько известно, и другие европейцы не торопятся ставить точку в данном вопросе. Сам Шмыгаль не раз отмечал, что, хотя сам Киев не будет вести переговоры с Москвой и продлевать действующий контракт или подписывать новый с «Газпромом», это могут сделать Еврокомиссия или группа европейских стран, заинтересованных в сохранении транзита», — цитирует его ТАСС.

По мнению дипломата, если получатель газа будет арендовать мощности украинской газотранспортной системы, то кабмин Украины не исключает продолжения транзита.

Также Полищук отметил, что Брюссель жестко придерживается курса на отказ от российского газа, который давал европейцам «огромные конкурентные преимущества и вносил существенный вклад в их экономическое и социальное благополучие».

Тему продолжения транзита российского газа в Европу можно будет предметно обсуждать после того, как «Газпром» получит конкретные предложения от потенциальных покупателей газа.

До этого, 18 марта, первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с «Известиями» заявил, что европейские руководители будут против того, чтобы Украина запрещала транзит российского газа, так как в ЕС понимают пагубность и последствия этого решения.

В тот же день украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Киев не намерен продлевать контракт на транзит российского газа в страны Европы.

Ранее, 4 марта, Шмыгаль заявил, что Киев не собирается вести переговоры с Россией о продлении договора о транзите газа в Европу, действие которого истекает в конце 2024 года.

Глава украинской энергетической компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов заявил 29 октября 2023 года, что Украина не разорвала договор о транзите сразу после начала специальной военной операции России по защите Донбасса только из-за европейских партнеров, которым нужен российский газ.